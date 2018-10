04, Mayo, 2016 04, Mayo, 2016 11:26 a.m. 11:26 a.m.

TRUMP ASISTIRA A LA PELEA DEL CANELO ALVAREZ

El promotor californiano Óscar de la Hoya anunció que el virtual candidato del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el sábado a la pelea entre el mexicano Canelo Álvarez y el británico Amir Khan en la T-Mobile Arena de esta ciudad. "Estoy sorprendido, pero recibí una confirmación (de que Trump va a la función) y es una oportunidad perfecta para nosotros demostrarle que los musulmanes y mexicanos podemos impactar a este país en una manera positiva, así que me alegra", estableció De la Hoya. ESPN Digital le solicitó a la oficina de campaña de Trump confirmación de su asistencia, pero al momento de publicar este reporte no se había recibido una respuesta oficial. De la Hoya hizo la invitación pública a Trump hace unos días para que fuera testigo de lo que un mexicano y un musulmán (Khan) podían hacer en un ring, y aunque no se ha producido una postura oficial de parte del empresario y ahora candidato, el propio Óscar anunció su presencia. Óscar, quien aceptó que en dado caso de una visita de Trump a la velada que protagonizarán Canelo y Amir el ambiente no le será favorable, compartió que no puede desaprovechar esta oportunidad de jugar a favor de los latinos y de los musulmanes ante las creencias o discursos del candidato a la presidencia por el Partido Republicano. "Yo nada más quiero que vea lo bien que uno puede hacer en este país, toda la gente aquí va a demostrar la celebración de un gran deporte y la verdad que queremos demostrar al mundo que un mexicano y un musulmán pueden romper récords y llenar arenas en esta ciudad", destacó el 'Golden Boy'. De la Hoya ha sido crítico, al igual que los estelaristas, de los comentarios del virtual candidato del Partido Republicano. Óscar alegó que Trump es un fanático del boxeo y que por ello no le extrañaría que finalmente sí asistiera a esta función, que será la primera que se realice en la nueva T-Mobile Arena de esta ciudad. Respecto al tema, aunque sin saber quizás de la asistencia de Trump al evento, Khan bromeó durante la conferencia de prensa: "Uno nunca sabe, quizás pueda ser esta la última pelea de Canelo o mi última pelea aquí, especialmente si Donald Trump gana la presidencia", comentó, provocando la risa de los asistentes a la última cita de los protagonistas con la prensa antes del pesaje. Minutos antes, en una charla con medios especializados, Canelo estableció su postura al respecto: "No me gusta la política, en lo absoluto, pero Donald Trump nos ha faltado mucho el respeto, los mexicanos venimos a triunfar. Cuando corro en la calle veo a gente mexicana trabajando, no robando, voy a demostrarle que los mexicanos venimos a salir adelante" Fuente:ESPN