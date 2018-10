MAYORGA: "YO SI QUIERO SER ALCALDE"

Ricardo Mayorga reiteró sus aspiraciones para ser el próximo alcalde de Managua, así lo manifestó en el programa 100% Entrevistas con Lucía Pineda Ubau de 100% Noticias el canal. “Yo si quiero correr como alcalde” asegura, pues de esa manera “ayudaría a gente que realmente lo necesita, calles, cancha de tenis, zinc, unas 10 láminas de zinc” promete. Segun Mayorga quiere ser alcalde para hacer cosas buenas al señalar que no siempre se le dan respuesta a las cartas de solicitud de la población. El pugilista nicaraguense dijo que ya conversó del tema con el presidente Daniel Ortega, lider del FSLN y que el mandatario ya le dio su bendición. Es consciente de no simpatizarle a toda la gente porque dice estar claro de que solo su familia lo ama. Las críticas no le importan, le basta con la aprobación del Presidente para tomar la candidatura, y ya cuenta con ella, asegura. Pide a técnico que de Nicacell que madure Mayorga negó haberse robado un celular a un técnico de la empresa NICACELL quien lo denunció esta semana. La denuncia fue archivada en la policía nacional del distrito 1, pero el ex técnico lo denunció en la fiscalía. NOTAS RELACIONADAS: MAYORGA: “YO NO ME VOY A ROBAR UN TELÉFONO, ES LO QUE MÁS ME SOBRA” “Omitieron la parte de donde salgo hablando por teléfono de la tienda… nadie se va robar un celular públicamente” cuestiona. Mientras al técnico que le acusa de cometer el delito le pide que “Que madure, yo no soy quien para juzgarlo”. https://www.youtube.com/watch?v=XbDF5p5bKdk https://www.youtube.com/watch?v=Y2Dq-StwXOU