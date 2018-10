JULIO ROCHA OBTIENE LIBERTAD BAJO FIANZA DE 1.5 MILLONES DE DÓLARES

10:19 a.m.

Tras declararse inocente, el último extraditado desde Suiza, Julio Rocha se declaró inocente el miércoles ante un juez de New York, informó la agencia EFP. A Rocha se le atribuyen cargos de corrupción en el caso de la FIFA. Obtuvo libertad bajo fianza de 1.5 millones de dólares, constató la misma agencia, sin embargo debe permanecer en New York o Florida y estar bajo monitoreo electrónico permanente. TE INTERESA: JULIO ROCHA SE DECLARA INOCENTE EN CORTE DE NEW YORK Rocha fue arrestado el 27 de mayo de 2015 y su próxima audiencia fue programa para el 3 de agosto.