REAL MADRID ¿CAMPEÓN DEL MUNDO?

Tras haber conquistado la Champions League este sábado, el equipo Real Madrid, ha conmocionado a sus millones de fanáticos de todo el mundo, y uno de esos fanáticos es el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se confiesa seguidor del conjunto blanco, por lo que no pudo dejar pasar la oportunidad para felicitar al equipo español, pero cometió un error.tuiteó Morales a través de su cuenta @evoespueblo, sin indicar que el evento futbolístico no corona al mejor equipo del planeta, sino al mejor de Europa. El ridículo de Evo, hizo que las redes estallaran en burlas hacia el presidente de Bolivia, queda claro que su fanatismo no va de la mano del conocimiento, ya que no tiene claro qué título corresponde a cada continente. Fuente: Infobae.