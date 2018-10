02, Junio, 2016 02, Junio, 2016 8:46 a.m. 8:46 a.m.

DANI ALVEZ ABANDONA EL BARCELONA

El secretario técnico del Barcelona, Robert Fernández, admitió este jueves que el internacional brasileño Dani Alves abandonará el club azulgrana este verano. "Ya nos lo ha comunicado, que su intención es dejar el club", dijo Fernández en una rueda de prensa para hacer balance de la temporada, señalando que "no me gusta que se vaya pero la decisión es suya y hay que respetarla". "Es un jugador que ha tenido un comportamiento exquisito a nivel deportivo y a nivel humano", pero "ha decidido irse. Es una decisión muy personal que nosotros aceptamos y no hay más", añadió Fernández. El secretario técnico del Barcelona no habló sobre posibles destinos del jugador azulgrana, pero el diario deportivo catalán Sport asegura este jueves que "Alves ya ha firmado por la Juventus" de Turín. El lateral brasileño, que había renovado el pasado año hasta 2017, abandonará gratis el club tras ocho temporadas defendiendo la camiseta azulgrana. "En aquel momento (2015) la renovación era lógica y normal, sobre todo porque es un jugador que había hecho una temporada muy buena", dijo Fernández. El secretario técnico azulgrana recordó que en el momento de esa renovación el Barça estaba sufriendo una sanción de la FIFA que le impedía fichar jugadores. "Fichamos a dos jugadores, Aleix Vidal y Arda Turán, pero no podían disputar ningún minuto hasta el mercado de invierno, por tanto la renovación de Dani era una renovación lógica y normal". ESPN