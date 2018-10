FISCAL EXIME A MESSI DE FRAUDE FISCAL PERO CULPA AL PADRE

En cambio, mantuvo su acusación contra el padre, para quien pidió un año y medio de prisión . "Si eso se montó fue porque él, Jorge Messi, lo aceptó", dijo, definiendo al progenitor como "el alter ego de Messi en la gestión económica".

"Son contratos en inglés, contratos ciertamente voluminosos. Para una persona profana, si ve tantos abogados firmando eso, tiene que pensar que está bien", defendió la fiscal.

En la última jornada del juicio por fraude fiscal contra el astro argentino Lionel Messi, la fiscalía mantuvo este viernes la petición de absolver al futbolista y culpar al padre, a quien consideró "su alter ego en la gestión económica". "Lionel Andrés Messi debe ser absuelto", afirmó la fiscal de Barcelona durante sus conclusiones en el juicio contra la estrella del FC Barcelona y su padre Jorge Horacio, acusados de defraudar 4,16 millones de euros al fisco español a través de un red de sociedades offshore. La fiscalía dio por buena la versión ofrecida por Messi el jueves ante el tribunal de que él se "dedicaba a jugar al fútbol y no tenía ni idea de nada". "No hay ninguna evidencia de que nadie le explicara nada", afirmó.Entre 2007 y 2009, los Messi habrían utilizado un entramado societario en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista sin pagar los impuestos correspondientes a la hacienda española. Durante estos años, los derechos de imagen de Messi estuvieron cedidos a una sociedad suya en Uruguay, donde terminaron los ingresos de los contratos que el astro firmó con marcas como Adidas, Konami, Pepsi o Danone.Las sociedades fueron creadas y gestionadas por un bufete de abogados barcelonés cuyo interlocutor era el padre. "El señor Jorge Messi no puede eludir su responsabilidad culpando a los asesores", "el fraude se ejecuta porque hay una decisión en tal sentido" de su progenitor, afirmó. El juicio quedará este viernes visto para sentencia tras los alegatos finales del abogado del Estado, representante de la Hacienda española, y de la defensa. Mientras la defensa pide la absolución de ambos, el abogado del Estado reclama penas para ambos, entendiendo que Messi era consciente y se benefició del entramado. Así, reclama una multa equivalente al monto defraudado y 22 meses y medio de prisión, que no cumplirían al no tener antecedentes. AFP.