FALLECIÓ MOHAMED ALÍ, LEYENDA DEL BOXEO Y DEL DEPORTE MUNDIAL

2:21 a.m.

El ícono del boxeo Mohamed Alí falleció este viernes a sus 74 años de edad en Phoenix, Arizona, a causa del Parkinson, enfermedad contra la cual luchaba desde hace 32 años, así lo informó su familia en un comunicado. "Después de 32 años de luchar contra la enfermedad de Parkinson, Mohamed Alí murió a la edad de 74 años", dijo su portavoz, Bob Gunnell, quien además explicó que su funeral se llevará a cabo en su ciudad de Louisville, Kentucky. Sin embargo, no precisó la fecha. "El triple campeón de pesos pesados del mundo murió en la noche", reza el texto publicado. "La familia de Alí quiere agradecer a todos los que le acompañan con sus pensamientos, oraciones y apoyo y exige también respeto a su privacidad", agrega. Mohamed Alí había sido hospitalizado el viernes por un problema respiratorio y su portavoz había indicado que su condición no era crítica, por lo que saldría en poco tiempo. No obstante, la filtración de su verdadera condición fue reseñada por diversos medios estadounidenses, hasta que finalmente se dio a conocer la información de su fallecimiento. El boxeador más famoso del mundo había luchado por más de 30 años contra el Parkinson e incluso había sido hospitalizado dos veces a finales de 2014 y principios de 2015 por neumonía e infección del tracto urinario. Retorno de Mohamed Alí al mundo del boxeo. Tras la derrota moral que el Gobierno de los Estados Unidos le infringió al encarcelarlo y prohibirle pelear por tres años debido a su negativa de ir a la Guerra de Vietnam, Alí vuelve a ser campeón de peso pesado al derrotar a George Foreman. Fuente:Telesur