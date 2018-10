LIONEL MESSI LISTO PARA EL CHOQUE ANTE VENEZUELA

Lionel Messi se ha entrenado toda la semana a la par con sus compañeros y apunta a titular en el duelo de cuartos de final contra Venezuela, para el que Ángel di María no se ha recuperado a tiempo de una lesión muscular. El astro del Barcelona se ha recuperado totalmente de las molestias lumbares que le impidieron estar en el once inicial en los tres partidos de la fase de grupos de la Copa América Centenario y el sábado estará a disposición del técnico Gerardo Martino desde el comienzo. Messi ya dijo después del partido del martes ante Bolivia que estaba listo para jugar más minutos y estos dos últimos días se ha entrenado con el equipo en Boston con la idea de ser titular en cuartos de final. Te interesa: UNA MANO DEJA FUERA A BRASIL DE LA COPA AMÉRICA CENTENARIO El que estará ausente en ese partido será Ángel di María, que no se ha recuperado a tiempo de la lesión muscular en el muslo de la pierna derecha que sufrió el viernes de la semana pasada en el choque contra Panamá. Di María aún no se ha incorporado al grupo y sigue trabajando al margen con los médicos y preparadores físicos. El jugador hace carrera y ejercicios de velocidad, y podría estar recuperado si Argentina avanza a semifinales.