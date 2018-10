19, Julio, 2016 19, Julio, 2016 4:09 a.m. 4:09 a.m.

JOVEN QUE NADÓ HASTA EL YATE DE MESSI CUENTA CÓMO FUE RECIBIDO

None

El futbolista argentino Lionel Messi fue sorprendido el pasado domingo mientras disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza, España. Pues un joven de forma inesperada nadó varios minutos hasta llegar al yate en el que se encontraba el crack del FC Barcelona. Suli que nadó un kilómetro en las aguas para llegar hasta el lugar en el que se encontraba el cinco veces ganardor del Balón de Oro y no dudó en recibirle. Hoy el afortunado cuenta el maravilloso trato que le brindó el jugador tras conseguir tan difícil hazaña en declaraciones que recoge Mundo Deportivo. Suli llegó al yate Seven C en el que "la pulga" pasaron parte de sus vacaciones, y las empleadas de la embarcación advirtieron a Leo de la presencia del joven bañista. El futbolista, lejos de intentar pasar desapercibido o de que el aficionado se alejara del barco, le instó a subir a bordo, solo quería conseguir una foto con Messi, pero su móvil se había mojado en el trayecto por lo que estaba inservible. Tras tomarse una foto, Messi le ofreció una bebida y estuvieron charlando. Veinte minutos después de embarcar, llegó la hora de regresar, el propio Leo le ofreció una moto acuática de la embarcación para volver. Sin embargo, Suli rechazó el ofrecimiento y regresó tal y como había llegado, nadando. Suli recuerda esa experiencia con gratitud: “Tal y como hablaba y se dirigía a mí no parecía que estuviese con un crack mundial”, aseguraba el joven, y añadía que “estuvo muy humilde, muy hospitalario, tanto él como su familia se portaron de maravilla”. Por último Suli afirmó que coincidió con Cristiano Ronaldo, en una discoteca llamada Pachá,pero a diferencia de Messi, con el portugués fue totalmente diferente: “Ni si quiera pude darle la mano, estaba rodeado de seguridad y no me pude ni acercar”, aseguró. Fuente: La Prensa Honduras