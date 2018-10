04, Agosto, 2016 04, Agosto, 2016 4:13 a.m. 4:13 a.m.

JULIO ROCHA IRÁ A JUICIO EN 2017

Julio Rocha, ex presidente de la Federación Nicaraguense de Fútbol (Fenifut), irá a juicio en otoño de 2017, según el juez federal del distrito de la Corte de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.), Raymond Deari, quien asegura que el caso se ha llevado mucho tiempo. Rocha y otros ocho ex miembros de la FIFA enfrentan el proceso legal por por enriquecimiento ilícito. Aunque no se ha fijado la fecha, el juicio se realizará entre septiembre y octubre de 2017, tampoco se ha fijado fecha del fin de las investigaciones por ser un caso muy delicado, justificaron las autoridades norteamericanas. Fuente: END