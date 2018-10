“TITO” TRINIDAD DEPOSITA OFRENDA FLORAL A ALEXIS ARGÜELLO

3:58 a.m.

El tricampeón mundial de boxeo puertorriqueño,en el monumento al “Caballero del ring”,en la Plaza de las Victorias en Managua en compañía del vice alcalde de Managua, Enrique Armas, informó El 19 Digital. El pugilista puertorriqueño dijo que entre Puerto Rico y Nicaragua hay un fuerte lazo que los une a través de la historia por sus atletas.También destacó la trayectoria de Alexis, Román “Chocolatito” González y de Rosendo Álvarez, quien se ha vuelto promotor de promesas del deporte y a quien aprovechó para felicitarlo.Félix "Tito" Trinidad junto a peloteritos.en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores donde compartió con jóvenes peloteros y les expresó: “Yo gracias a Dios triunfé en mi carrera como boxeador porque tuve mucha disciplina, tuve mucha disciplina. Hoy día a mis 44 años que tengo, nunca bebo alcohol, nunca he fumado, nunca he hecho cosas que me pueda causar algo negativo para mi cuerpo. Sinceramente les digo que sigan trabajando duro, trabajando fuerte, estudiando. El estudio es bien importante”, dijo a los niños.