CUADRAS: NOQUEAR A “CHOCOLATITO” SE ME HA VUELTO UNA OBSESIÓN

En una entrevista realizada por el cronista deportivo Carlos Alfaro, a Carlos “Príncipe” Cuadras, se evidenció que el mexicano no supera la derrota tras pelear con Román “Chocolatito” González, en septiembre del año pasado.

Esta es la entrevista que Alfaro realizó a Cudras:

¿Por qué estás tan obsesionado con “Chocolatito”? No has superado la derrota que te asestó?

“No lo he superado porque en realidad no fue una derrota real. A mí me robaron la pelea. Yo gané ese combate, y él lo sabe y por eso no me dio la revancha. Tengo esa espina, y me la sacaré hasta que lo noquee”.

¿Qué argumentos tenés para considerar que te robaron la pelea?

“Yo fui quien conectó los mejores golpes. Yo le puse ritmo a la pelea. Y yo fue quien le dejó las marcas en el rostro. No necesitaba nada más para ganar”.

Si vos andas obsesionado con una revancha con Chocolatito, ¿entonces deseas que él derrote a Rungvisai?

“Por supuesto. El que a mí me ganó fue “Chocolatito”. La espina la dejó clavada él. Además quien me representa mejor salario es un choque con Román, no con el asiático a quien ya vencí”.

¿A propósito que enfrentaste a los dos, que le recomendás a “Chocolatito” ahora que lo estás apoyando?

“Mi sugerencia es que tenga cuidado. Te diré algo, Rungvisai es lento, pero tiene dos martillos por puños. Pega durísimo. Así que Román debe de explotar más sus cualidades boxísticas ante este peleador, porque la pelea no será fácil”.

¿Tu pronóstico cuál sería del combate?

“Pienso que “Chocolatito” por decisión. Si alguien gana por KO, entonces ese sería Runvisai. Pero para mí, Román gana recorriendo toda la ruta”.

Vos le distes a Román una Barbie, mientras hace dos días, “El Gallo” Estrada apareció con un par de huevos, como que se te quiere robar el mandado.

“Ese “Gallo” Estrada no tiene carisma. Es muy serio. No hace las cosas que yo hago. Yo soy natural. Me quiere copiar el estilo. Ese Gallo me lo echo en un caldo de gallina”.

¿O sea que vos crees que le ganás al “Gallo” Estrada?

“No creo, estoy seguro”.

¿En qué sos mejor que el “Gallo” Estrada?

“En todo. Soy más fuerte, más rápido y más guapo papá”.

