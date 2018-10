CHOCOLATITO: “SOY EL MISMO BOXEADOR, PERO CON MEJOR CONDICIÓN FÍSICA”

5:52 a.m.

aseguró que recuperará el título de las 115 libras del(CMB), que le arrebató el tailandésel pasado mes de marzo. “No es que sea otro boxeador, soy el mismo, nada más que con mejor condición física, pero me van a ver cuidándome de la cabeza del tailandés. Vi todas sus peleas, sobre todo la que hizo conmigo, y hay que tener cuidado en el contragolpeo”, dijo “Chocolatito” en entrevista con una radio nacional.A la fecha el“Estoy muy bien, tuve una preparación excelente, como las que he tenido antes, y no hay excusas, y nunca voy a tener excusas. Solo espero en Dios que el día de la pelea todos la puedan disfrutar”, expresó Román.en el Stub Hub Center, en Carson, California, Estados Unidos. *Foto tomada del Twitter de Román González