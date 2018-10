19, Febrero, 2018 19, Febrero, 2018 3:27 a.m. 3:27 a.m.

ERASMO RAMÍREZ SE LESIONA Y NO JUGARÁ EN DOS SEMANAS

1 DE 2 2 DE 2

De frente a su primer año como abridor en Grandes Ligas desde 2015, el rivense Erasmo Ramírez fue diagnosticado con una tensión menor en el torso, que lo pondrá a descansar durante dos semanas, con la esperanza de su pronta recuperación. “Será evaluado día a día, pero el plan inicial es darle un par de semanas sin lanzar una pelota, no son buenas noticias, pero no es el fin del mundo. Esperaremos y veremos cómo funciona”, explico el mánager de los Marineros, Scott Servais. El veterano periodista Bob Dutton, quien sigue a los Marineros, expuso que las lesiones de este tipo generalmente son tipificadas como menores en su inicio, pero luego usualmente surgen complicaciones y su período de curación van de dos a seis semanas, lo que ojalá no sea el caso del pinolero, pues lo colocaría en la lista de lesionados para el inicio de la temporada el 29 de marzo. De acuerdo a John Trupin, de Lookout Landing, el tipo de lesión que sufre Erasmo es catalogada de peligrosa. En el mejor de los casos, dos semanas de descanso es suficiente, pero en grado mayor, puede requerir hasta una cirugía. Los Marineros utilizaron 40 lanzadores en 2017 y probaron con 17 abridores, así que la lesión de Erasmo Ramírez los pone en alerta porque no quieren repetir lo que sufrieron el año pasado.