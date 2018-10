24, Febrero, 2018 24, Febrero, 2018 3:27 a.m. 3:27 a.m.

SELECCIÓN NICARAGÜENSE PIERDE EL PRIMER JUEGO CONTRA CUBA

Nicaragua hizo cuatro carreras en el segundo episodio, explotando al estelar abridor Lázaro Blanco, pero una respuesta casi inmediata encarriló a los antillanos a una victoria 6-4, la noche de este viernes en el Estadio Nacional Dennis Martínez, que recibió a cerca de 15 mil fanáticos, los que llegaron con la ilusión de que los pinoleros cortaran una cadena de 18 derrotas ante Cuba en juegos amistosos, informó LA PRENSA. El ex bigleaguer Wilton López tuvo un arranque titubeante al permitir dos carreras en el primer inning, una impulsada por una rola de Guillermo Avilés y la otra por un sencillo de Alexander Ayala. No obstante, Wilton entró en calor y el bateo nica hizo erupción en el segundo inning ante Blanco, quien no pudo celebrar con una victoria su cumpleaños número 32. Jilton Calderón abrió el camino con hit y después de dos outs, Norlando Valle lo llevó al plato con un doblete por la raya del bosque izquierdo. Darrell Campbell produjo la del empate con sencillo y Ofilio Castro remolcó dos con un imparable al izquierdo que decretó la expulsión de Blanco. El zurdo Misael Villa entró en acción y aunque sofocó el peligro abanicando a Wuillians Vásquez, en el tercero salió dejando dos corredores a bordo con un out. Alaín Sánchez fue el hombre de la noche del picheo cubano, con todo y que llegó regalando un boleto que congestionaron las bases, pero luego abanicó a Valle y Everth Cabrera, dando origen a un tremendo relevo de 4.2 entradas sin anotaciones que le dieron el triunfo. Cuba le dio vuelta al marcador 5-4, con un racimo de tres anotaciones en el cuarto ante Wilton, quien había retirado a siete en fila y de pronto se quedó sin municiones, al admitir sencillo de Carlos Benítez, doble de Alexander Ayala y doblete remolcador de dos de Raúl González. El segundo juego de la serie es este sábado a las 6:00 p.m. siempre en el Estadio Nacional Dennis Martínez.