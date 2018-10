02, Marzo, 2018 02, Marzo, 2018 5:54 a.m. 5:54 a.m.

INICIA CAMPEONATO NACIONAL DE BÉISBOL ”GERMÁN POMARES ORDOÑEZ 2018”

Para los amantes al béisbol el Campeonato Nacional “Germán Pomares Ordoñez”, dará inicio este viernes 02 de marzo, el cual contará con la participación de 18 equipos que se enfrentarán para ser los próximos campeones. Este Play Ball, iniciará en 9 estadios a nivel nacional en donde se enfrentarán: Estelí VS Carazo, Chontales Vs Río San Juan, Chinandega VS León, los actuales campeones Rivas VS Dantos, Granada Vs Boaco, Matagalpa VS Jinotega, Madriz VS Nueva Segovia y el Bóer VS San Fernando, estos dos últimos equipos jugarán en el Estadio Nacional Dennis Martínez a las 6:30 p.m. El valor de la entrada varía según la localidad: Homeplay 400 córdobas, Mezzanine Terreno 300 córdobas, VIP 150 córdobas, Preferencial 80 córdobas y jardín derecho 30 córdobas. *Foto cortesía