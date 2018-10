CANCELAN REVANCHA DE CANELO VS GOLOVKIN

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez anunció este martes su retiro del combate ante Gennady Golovkin que estaba previsto para el próximo 5 de mayo en Las Vegas ante la posible sanción que enfrenta de parte de la Comisión Atlética de Nevada tras dar dos veces positivo a la sustancia clembuterol. Canelo había dado positivo en dos ocasiones (17 y 20 de febrero) y por ello la Comisión le requirió para explicar los motivos y estudiar una posible sanción. El púgil mantuvo desde el inicio que el resultado anómalo había llegado por ingerir carne contaminada con clembuterol. Argumento que pareció convencer al inicio, pero cada vez había más indicios de que sería sancionado. Agregó que siempre se ha realizado pruebas antidoping independientemente de estar obligado a hacerlo para cualquier pelea y nunca había dado positivo. "Me gustaría aclarar la situación. Siempre me he hecho estos estudios; durante muchos años a pesar de no ser obligatorios los hago para todas mis peleas y siempre he dado negativo, gracias a Dios, porque soy un peleador limpio". El Canelo se disculpó con sus fans, patrocinadores y medios de comunicación por los problemas que les ha causado a raíz de esta situación. "Quiero ofrecer una disculpa por todos los inconvenientes y todo lo que esto ha traído a mis patrocinadores, a ustedes los medios y a mis fans; nunca los he defraudado y nunca lo haré, porque yo respeto lo que hago". La sanción que le podría caer por su doble positivo es mínimo de un año. Por ello, esperan que aceptando su culpa no sólo no lo supere, sino que se vea reducida a seis meses, pronosticando el duelo para septiembre.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!