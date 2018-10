Guardado: "A Neymar le gusta tirarse y exagerar las faltas"

El jugador mexicano Andrés Guardado ha calentado este viernes el encuentro de octavos de final del Mundial entre la Selección de México y la Selección de Brasil refiriéndose a la estrella brasileña, Neymar Jr, como un jugador al que le gusta "tirarse muchísimo y exagerar las faltas": "Todos conocemos a Neymar, pero no me corresponde a mí, ni a nosotros, juzgarlo, sino a los árbitros y a la FIFA, que ahora con lo del VAR tienen que ver su estilo de juego y saberlo manejar".

Asimismo, Guardado ha señalado que, aunque México no ha ganado nunca a Brasil en un Mundial "las estadísticas no juegan" y que la selección tiene muchas ganas de afrontar el partido: "¿Qué mayor motivación puede haber que jugar el partido de nuestras vidas contra el pentacampeón? Es el escenario perfecto".

Por último, el jugador mexicano ha asegurado que el equipo "no se ha confiado tras la victoria ante Alemania". "Un día somos los mejores, otro día los peores. Lo tomamos tal cual, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. No podemos cambiar la mentalidad de cómo se nos juzga. Pasamos en el grupo más difícil del Mundial y nadie daba un peso por nosotros. El primer objetivo se consiguió. No estamos contento por la derrota, teníamos en la mano el primer puesto", ha explicado.