Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid a la Juventus

Cristiano Ronaldo no jugará más en el Real Madrid. Ya es oficial. A través de un comunicado, el equipo blanco ha anunciado que la Juventus de Turín ha adquirido a la estrella blanca -por 105 millones de euros, "atendiendo a la voluntad y petición expresada por el jugador".

El club, de este modo, deja caer la responsabilidad de este divorcio al ya ex 7 madridista. Cristiano Ronaldo, por su parte, ha escrito una carta despidiéndose de la afición comentando que han sido "posiblemente, los mejores años de mi vida. Me voy, pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté".

Saldrá del equipo 9 años después de haber llegado por 96 millones de euros desde el Manchester United. En este tiempo, se ha convertido en uno de los más grandes jugadores de la historia del club español, logrando cuatro Champions League, dos ligas españolas, cuatro Balones de Oro y un lugar en el panteón del club a la altura solo de Alfredo di Stéfano.

Son 450 goles en 438 partidos los que ha conseguido el luso, que cumplirá 34 años el próximo febrero. Ha dado lo mejor de su carrera de blanco en el que ya es, por derecho propio, el equipo de su vida. En casi una década de fútbol han pasado muchas cosas, por supuesto, desde los tiempos de Mourinho, que primero fue su valedor y más tarde su enemigo; pasando por las dos temporadas de Ancelotti, o el ciclo de Zidane, que deportivamente fue muy fructífero y a él le ha permitido también mejorar su vitrina de galardones individuales.

Todo empezó con un gol de chilena

El inicio de esta nueva relación, Cristiano-Juventus, se produjo en la noche del 3 de abril cuando el portugués recibió el aplauso y reconocimiento de su futura afición, la de la Juve, tras hacerles un espectacular gol de chilena. Tres meses y una semana después, ese césped se convertirá en el nuevo jardín de su casa. Allí cobrará 30 millones de euros netos por temporada, una cifra similar a la que le había ofrecido el Real Madrid antes del Mundial (25 millones fijos más 5 en variables).

¿Por qué se marcha? A priori, el luso se marcha a una liga inferior y un equipo con menos caché, pero el futbolista entendía que se le debía dar un trato diferente. Florentino Pérez, por su parte, se había cansado de los mensajes del futbolista pidiendo un sueldo mayor, sobre todo el de la final de la Champions, cuando eclipsó todo con su ya legendario "ha sido bonito jugar en el Real Madrid". Al final, en el comunicado del conjunto merengue, se ve cierta inquina hacia este divorcio dejando la responsabilidad del mismo en la parte del futbolista. Eso sí, se despide con un "el Real Madrid siempre será su casa".

Carta de Cristiano Ronaldo

"Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan.

Han sido 9 años absolutamente maravillosos. Han sido 9 años únicos. Ha sido para mí un tiempo emocionante, repleto de consideración, aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del Fútbol de una manera única.

He tenido en el campo y en el vestuario a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor de una afición increíble y juntos hemos conquistado 3 Champions seguidas y 4 Champions en 5 años. Y junto a ellos además, a nivel individual, tengo la satisfacción de haber ganado 4 Balones de Oro y 3 Botas de Oro. Todo durante mi etapa en este club inmenso y extraordinario.

El Real Madrid ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al Presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente. Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gracias también al Fútbol español. Durante estos 9 años apasionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos.

He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy, pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté.