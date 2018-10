Mesut Özil se retira de la selección alemana por racismo

El centrocampista Mesut Özil anunció este domingo que deja, al menos temporalmente, la selección de Alemania, un mes y medio después de desatar la polémica por posar en una foto junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y tras criticar al proceder de los medios de comunicación y la federación en esa controversia. Özil, de 29 años y hasta ahora una pieza clave en el conjunto que entrena Joachim Löw, anunció esa decisión a través de su cuenta en Twitter, horas después de que también por ese medio explicara por qué se hizo la controvertida foto con el líder turco.

El jugador del Arsenal publicó en su red social una extensa carta en la que explicó sus sensaciones respecto al tema Erdogan y puntualizó su adiós a su selección: "No jugaré con Alemania mientras tenga este sentimiento de racismo y falta de respeto. Vestía la camiseta de Alemania con orgullo y emoción, pero ya no lo voy a hacer".

Decidió hacerse esa foto porque, de haberse negado a ese encuentro, se hubiera interpretado como "una falta de respeto" hacia sus "raíces turcas", afirma Özil en una declaración en inglés difundida en su cuenta en Twitter, en la que dice además que "volvería" a hacerse "esa foto" de verse ante esa situación.

"Para mí, hacerme una foto con el presidente Erdogan no tiene nada que ver con la política o con las elecciones, sino con el respeto hacia el máximo cargo del país de mi familia", explica.

Se trata de la primera vez que el jugador, nacido en Gelsenkirchen (oeste de Alemania) e hijo de inmigrantes, se pronuncia sobre la foto que se hizo el pasado junio junto a Erdogan y acompañado del también internacional germano-turco Ilkay Gündogan.

La imagen se interpretó como un apoyo explícito a la campaña por la reelección del presidente turco, quien mantiene unas relaciones más que tensas con la canciller Angela Merkel.

El seleccionador, Joachim Löw, decidió mantenerlo tanto a él como a Gündogan en el equipo nacional y la propia Merkel expresó en un momento dado su deseo de que la afición dejara de abuchearles cada vez que saltaban al terreno de juego.

A Özil se le considera una pieza clave en la selección y además la imagen de la integración en Alemania del mayor colectivo de ciudadanos de origen extranjero, los germano-turcos, con tres millones y medio de personas, la mitad de los cuales conserva su derecho a voto en Turquía.

La controversia acompañó a ambos internacionales durante todo el Mundial y persistió tras la eliminación prematura de la selección alemana, que defendía el título, en la fase de grupos de Rusia.

Having to leave the World Cup already after the group stage hurts so much. We just weren't good enough. I'll need some time to get over it. #SayNoToRacism #Worldcup #Russia2018 #M1Ö pic.twitter.com/mFOOhYQZen