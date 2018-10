Isco gana la partida a Hazard

El Madrid, salvo giro inesperado, no fichará al belga este verano. Quiere que el malagueño se sienta pieza clave

Julen Lopetegui empieza a perfilar su plantilla y hay un futbolista que será piedra angular de su proyecto: Isco. Esta confianza plena en el malagueño hace que el Madrid descarte definitivamente el fichaje de Hazard. Salvo giro inesperado en lo que aún queda de mercado de verano, esa es la firme decisión del club a día de hoy. La incorporación del belga supondría un gran desembolso en una demarcación que, consideran en el Bernabéu, está muy bien cubierta.

El jugador del Chelsea gusta mucho al Madrid, pero no van a fichar por fichar.También consideran que es el momento de darle definitivamente un rol decisivo a Isco, con quien Lopetegui contó en La Roja incluso en sus peores momentos en el Madrid. “En la Selección tengo la confianza que quizá no me he sabido ganar en el Madrid”, dijo Isco tras marcar tres goles a Argentina con España en marzo.

El malagueño fue de más a menos en sus comienzos en el Madrid. En su primera temporada, la 2013-14, jugó 53 partidos (3.166 minutos). En la 2014-15 disputó los mismos encuentros pero más minutos (3.763’). En la 2015-16 (43 partidos y 2.627’) y la 2016-17 (42 duelos y 2.339’) disminuyó un protagonismo que consiguió recuperar la temporada pasada (49 choques y 2957’). Ahora tendrá el papel que siempre ha reclamado...

El Chelsea, por su parte, no pondría facilidades para la salida de Hazard, su gran estrella. Con las cantidades que se están pagando actualmente en el mercado, en el Bernabéu saben que deberían abonar una cantidad que rondaría los 200 millones de euros. Además, el mercado en la Premier inglesa acaba el 9 de agosto...

En el Madrid también dan importancia a la progresión de Asensio. El curso pasado salió James para que tuviera más minutos y si llegara Hazard su protagonismo se vería afectado esta campaña, algo que en la zona noble del Bernabéu no quieren que ocurra.

Por tanto, el Madrid no contempla la opción de incorporar a un galáctico esta temporada. Con Neymar y Mbappé imposibles, Hazard era el único gran fichaje que podría abordar el club madridista, pero lo han descartado. Ahora la pelota está en el tejado de Isco, que deberá justificar esta confianza del club...