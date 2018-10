Team Canelo asegura acondicionamiento será la clave ante GGG

Canelo Álvarez y su equipo, liderado por Eddy y Chepo Reynoso, consideran que no es necesario hacer cambios extraordinarios para vencer a Gennady Golovkin este 15 de septiembre en Las Vegas, un poco más de énfasis en la parte de acondicionamiento le deberían dar las armas para salir como el nuevo rey de peso medio en el deporte de los puños.

En charla con Golden Boy Promotions, el ídolo jalisciense aceptó que GGG es uno de los peleadores más duros que ha enfrentado, pero descartó que tenga una pegada descomunal como muchos creen, y dedicó este esperado desempate a su familia, a su equipo de trabajo, y a aquellos que siempre han confiado en él.

"La primera pelea nos dio la pauta para ganar la revancha. No necesariamente tenemos que cambiar la estrategia, simplemente hay que agregar a lo que hicimos", dijo el peleador mexicano, considerado hace años entre los 10 mejores libra por libra del mundo. "Hay que tirar más golpes en cada asalto. Lo necesitamos hacer para que no quede ninguna duda. Para eso estamos trabajando en la condición física. Eso es lo que nos faltaba en la primera pelea para tirar golpes constantemente en cada round", añadió.

"Soy más rápido que él. Mis reflejos son más rápidos, así que podía ver todos sus golpes (en la primera pelea). Pero tiene mucha experiencia, me conectó con unos golpes, pero eso es debido a su experiencia. En el quinto asalto me conectó con un golpe que era para noquear a cualquier peleador, fue entre la oreja y el cuello, pero no sentí nada (...). Su poder no es algo fuera del mundo", confesó Canelo.

El mexicano recordó que las acusaciones de Golovkin y su equipo liderado por Abel Sánchez causaron molestia sobre el tema del clembuterol y su estilo de pelea, pero no dejará que eso le afecte. "Pienso que se pasaron. Se fueron más allá de lo que se necesita para vender una pelea con sus declaraciones (...). Tal vez me ha ofendido, pero siempre tomo en cuenta de donde viene. La verdad es que Golovkin es mi oponente y lo entiendo. Pero con Abel Sánchez no me preocupa para nada", puntualizó.

Finalmente, mandó un mensaje a todos aquellos que han estado alentando desde siempre. "Dedico esta pelea a los que siempre me han apoyado. A mi familia y mi equipo de trabajo, y a todas las personas quienes van a ver esta pelea. Será un gran combate", sentenció el bicampeón del mundo.