La dura preparación de un niño para ser como Cristiano Ronaldo

10:16 a.m.

El niño se hizo viral por un video en el que superaba rivales de su misma edad.

Todo el mundo habla de Arat Hosseini, el pequeño niño iraní que causa sensación a través de las redes sociales, producto del arduo entrenamiento físico y técnico que realiza para alcanzar la perfección.

Con cinco años, es entrenado por su padre Mohamad Hosseini, quien intenta hacer de su hijo un gran atleta sometiéndolo a duras sesiones que hasta llegan a terminar en llanto.

Hosseini Jr, cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte numerosos videos en los que refleja su destreza física y sus habilidades con la pelota en los pies.

El pequeño prodigio del deporte se hizo viral hace pocos días después que una grabación suya, en la que superaba rivales de su misma edad, inundó las redes sociales. En ella se lo podía ver con la camiseta del Real Madrid, regateando y humillando a su contrincante.

"No lastimes tanto a tu hijo. No lo exprimas con tanta presión", "Intenta preguntarle si realmente le encanta eso" y "Con tu propia arrogancia paterna, no podrás obtener nada", fueron algunos de los comentarios de los usuarios al ver la dura preparación del pequeño.

Su padre, sin embargo, muestra con orgullo las habilidades de su hijo, las cuales no son solo futbolísticas, sino que reúne cualidades tanto para la natación como para el atletismo en general.