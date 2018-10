El nocaut de "Chocolatito" González ante el mexicano Moisés Fuentes

9:17 a.m.

El peleador nicaragüense de 31 años noqueó al mexicano Fuentes en el quinto round

La leyenda del boxeo nicaragüense, Román “Chocolatito” González, noqueó de manera fulminante al mexicano Moisés Fuentes al 1:44 del quinto asalto, para lograr su primera victoria en dos años.

La de González y Fuentes fue la primera contienda del pago por evento de Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena, que lució semivacía hasta ese momento.

Román (47-2, 39 KOs) cortó en el segundo episodio a Fuentes (25-6-1, 14 KOs) y lo machacó con fuertes combinaciones a las zonas blandas y al rostro, lo que obligó al mexicano a retroceder e intentar responder como podía, sin embargo, no tuvo el arsenal ni ímpetu para reaccionar ante los constantes ataques del también ex campeón.

El final llegó cuando Román metió una derecha que liquidó al mexicano, quien se fue muy lastimado a la lona y no tuvo que escuchar toda la cuenta, pues el réferi sabía que no Fuentes no se repondría.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Es grandioso regresar en la cartelera de 'Canelo' y Golovkin”, dijo González. “Cuando (Moisés) golpeó la lona, me preocupé por él y sentí pánico y cuando recuperó la conciencia, recé por él y le dije que esperababa que Dios lo bendijera a él, a su familia y a su carrera”.

La pelea se inclinó desde muy pronto a favor del nicaragüense.