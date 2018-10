Griezmann desvela el porqué de ‘La decisión’ y su no al Barça

“Decir no al Barça da grandeza al Atlético”, explicó el delantero francés

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, concedió una entrevista a AS donde también repasa el capítulo en el que decidió renovar por el club colchonero y rechazar al Barça. “Decir no al Barcelona da grandeza al Atlético, al Cholo, a mis compañeros... Confío en ellos y nos aportamos mucho”, declara el delantero francés, sorprendido por no estar entre los finalistas de The Best.

Paralelamente explicó los motivos por los que produjo ‘La decisión’ un documental en el que anunció que seguía como rojiblanco, algo de lo que no se arrepiente. “Sabía que habría comentarios buenos y malos porque era algo nuevo. Pero es algo que quería enseñar y demostrar que no era tan fácil como elegir un chicle: quiero éste o éste. No es así. Era algo muy importante, es una decisión para tu futuro. No miras solamente un año, lo haces pensando en cuatro o cinco, valoras tu futuro, que es algo muy importante”, argumentó Griezmann en la entrevista concedida al medio madrileño.