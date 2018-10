Allegri: "Con Cristiano la autoestima de la Juve ha crecido, ha llegado el mejor del mundo"

Massimiliano Allegri no se esconde. El técnico de la Juventus compareció en la sala de Prensa de Mestalla y dejó muy claro que su equipo ha crecido. Con la llegada de Ronaldo todos se ven más favoritos para una Champions que se le está resistiendo. "La llegada de Cristiano ha aumentado la autoestima de todos, porque es el mejor del mundo. Ha sido el pichichi de la Champions y eso son datos. Es normal que este año tengamos más posibilidades de llegar hasta el final, pero hay que hacer los deberes y pensar que esto acaba a principio de junio".

Al técnico italiano no le importa que le cuelguen el cartel de favorito en el partido... e incluso en la competición. "Ganar aquí es muy complicado porque la gente aprieta mucho y empuja a su equipo. Es un verdadero equipo de Champions. Todos dicen que la Juve es favorita, pero hay que ir poco a poco. Venimos a ganar, por supuesto y si lo hacemos será más fácil, si empatamos no está mal, pero si perdemos la cosa se pondrá cuesta arriba. Está claro que somos una de los cuatro o cinco equipos favoritos a ganar la Champions, pero esta competición es muy extraña. Un balón dentro o fuera te manda a la final".

El técnico reconoció que tiene muchas dudas a la hora de confeccionar el once titular. Al ser preguntado por la posibilidad de que juegue Dibala fue menos preciso. "Paulo está bien, técnicamente mejor que físicamente. Está creciendo como todo el equipo. Mañana dejar jugadores en el banquillo es complicado. No sé si jugar con dos o tres en el centro del campo. Tengo bastantes dudas".

La Juve no recurrirá por Douglas Costa.

Pese a lo cerca del partido de Champions, el técnico quiso comenzar su rueda de prensa hablando de lo sucedido en la Serie A con Douglas Costa. "El domingo vimos un episodio raro. Pagará sobre cuatro jornadas en la grada, pero tiene la oportunidad de demostrar que se ha equivocado y de demostrar que ha sido algo que no volverá a ocurrir. No ha sido un buen ejemplo para los niños y eso me desagrada, pero el primer defraudado ha sido él mismo. La Juve no va a hacer ningún recurso, pero tiene oportunidad de jugar la Champions, ha tenido un apagón que puede pasar, pero ha pedido disculpas".