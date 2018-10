Programa deportivo Doble Play se va de Radio La Primerísima

Luego de más de 19 años de pertenecer a la familia de Radio La Primerísima, el popular programa deportivo Doble Play, de Edgar Tijerino, cambia de casa a partir del 1 de octubre.

El programa se escuchará por Radio Católica y Radio Universidad, y también se podrá ver en el Canal Católico. Los nuevos horarios del programa serán: 6 a 7 a.m. en Radio Católica (720 AM) y Radio Universidad (102.3 FM). De 1 a 2 p.m. en Radio Católica, el Canal Católico (51 de Estesa) y Radio Universidad.

EDGAR TIJERINO: GOBIERNO TEME HASTA DE LO QUE PUEDA DECIR UN CRONISTA DEPORTIVO

Por su parte Edgar Tijerino, en declaraciones al diario La Prensa, dijo que el cambio se debía a factor económico. “Solo siento agradecimiento por la gente en Radio La Primerísima. Su director (William Grigsby) me ha tratado muy bien durante todo este tiempo. No tengo ninguna queja, pero el asunto económico en el país no está bien. Nadie lo puede ocultar. Grigsby me brindó tres meses para que me equilibrara, sin embargo, eso no se logró y ese momento se vence el 30 de septiembre”, explicó.

Ante la crisis que atraviesa el país, el cronista deportivo pensó en cerrar Doble Play, pero, “surgió una posibilidad de la iglesia y en una iniciativa combinada de Monseñor Rolando Álvarez y completada por el padre, y rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José Idiáquez, llegó esa unión que agradezco profundamente”, comentó Tijerino.

Aunque Doble Play se ha transmitido en Radio La Primerísima, afín al gobierno, siempre ha mantenido una política editorial independiente que ha sido respetada por la administración de la emisora.

Con información de La Prensa