Messi irá a la gala "The Best" pese a no estar nominado

Leo Messi vuelve a dar una nueva muestra de su 'fair play' como ya hiciera en otras ocasiones. El argentino estará el próximo lunes en la gala The Best, que tendrá lugar en Londres y en la que se premia al mejor jugador de la temporada. Acudirá a la misma a pesar de que sabe que no se puede llevar el trofeo porque no está nominado entre los tres candidatos al premio final que son Cristiano, Modric y Salah.

Messi ha sido incluido en el once ideal del año, razón por la cual estará en la gala. Una postura que le elogia y ha mantenido siempre a lo largo de su carrera. El argentino ha estado en todas las galas a pesar de no ser el ganador.

Hace unos días, se produjo una gran polémica porque Cristiano Ronaldo no se quedó a la gala de la UEFA en la que estaba nominado para el mejor jugador de la pasada edición de la Champions. Cuando se enteró de que el premio sería para Luka Modric decidió no ir. No es la primera vez que el portugués hacía algo similar porque ya no estuvo en una edición del Balón de Oro cuando el premiado fue Messi.

Leo, sin embargo, ha optado por ir a la gala a pesar de no recibir el premio. El argentino recibirá antes de final de año la Bota de Oro que le acredita como el máximo goleador europeo.