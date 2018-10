El espectacular gol olímpico de Mohamed Salah

10:12 a.m.

El astro del Liverpool Mohamed Salah anotó su 38º gol con su selección, Egipto, con un magistral lanzamiento de tiro de esquina, en El Cairo; pero también sufrió una leve lesión muscular en la victoria ante Suazilandia.

En los últimos minutos de este partido de la llave J de la fase clasificatoria para la Copa de África de Naciones, la estrella egipcia tuvo que retirarse antes de la conclusión del cotejo.

El gol del talentoso ex atacante de la Roma a los 44 minutos del primer tiempo fue el que cerró el marcador y la goleada parcial de la selección egipcia, que se impuso al rival por 4-2. Ahmed El Mohamady (7'), Amr Warda (10') y Trezeguet (29') también convirtieron para los "Faraones".

Antes del fin de la primera mitad, el delantero se dispuso a patear un tiro de esquina por la banda derecha, perfil que le quedó muy cómodo para hacer un magnífico efecto en el tiro con su pierna izquierda. El balón terminó metiéndose sin que el portero pudiera evitarlo y el travesaño ayudó a sellar el gol.

En el complemento, los de Javier Aguirre bajaron la intensidad y Suazilandia descontó a cinco minutos del final. Sin embargo, lo que más preocupó al plantel fue la lesión de Salah, quien cayó sobre el césped por un problema en su pierna. Los médicos ingresaron, lo atendieron y continuó jugando pero no pudo acabar el partido.

"El diagnóstico inicial es una elongación, según el médico del equipo. No es un desgarro, no creo que sea grave", tranquilizó el segundo entrenador Hany Ramzy. No obstante, Salah se perderá en principio el duelo de vuelta el martes ante Suazilandia en Manzini.