Mayweather se burla de acuerdo multimillonario de Canelo

8:01 a.m.

Floyd Mayweather no tardó mucho en hacer menos el histórico contrato firmado el miércoles por el peleador mexicano Canelo Álvarez, a quien le recordó que él en una sola noche, en una sola pelea, en sólo 36 minutos, es capaz de ganar el mismo dinero que Sául en 11 combates.

Mayweather escribió en su cuenta de Instagram que el triunfo sobre Canelo en septiembre de 2013 fue el más fácil de su carrera, y que incluso Conor McGregor fue un rival mucho más difícil que el jalisciense, a quien derrotó por decisión mayoritaria en la MGM Grand Garden Arena en una de las cinco peleas más millonarias en la historia.

"No me importa si Canelo comió o no su filete con PED (drogas para mejorar rendimiento) esa noche. ¡Esta fue la pelea más fácil de mi carrera! Conor McMeRindo fue un peleador mucho mejor que el tramposo de Canelo, y le gané hasta en los descansos”, escribió Mayweather, quien en su momento firmó un contrato por 200 millones de dólares por seis peleas con Showtime.

“Me toma 36 minutos o menos para ganar más de 300 millones de dólares. Literalmente, me toma una noche, una pelea para hacer lo que tú vas a hacer en 5 años y 11 peleas. Entonces ¿quién sigue ganando? Haz las matemáticas”, sentenció Mayweather, quien hace poco fue catalogado como el primer peleador en la historia en superar los mil millones de dólares en ganancias.