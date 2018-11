La confesión más sincera de Özil: "Me fui de la selección alemana por discriminación"

El alemán confesó en Daily Mail el motivo de su retiro del futbol internacional

Mesut Özil, centrocampista del Arsenal, concedió una entrevista para el Daily Mail en la habló sobre los motivos de su retirada de la selección alemana de fútbol y lo que piensa de la gente que lo ha criticado. El alemán, que pasó cuatro años en el Real Madrid, en los que ganó una Liga, una Supercopa de España y una Copa del Rey, dijo "no escucho lo que otra gente diga de mí, realmente no me afecta".

Özil, protagonista en el resurgir del Arsenal esta temporada aseguró "no me importa lo que la gente piense de mí. Se que hay gente que no me quiere, eso es un hecho de vida. Pero, para mí, lo importante es lo que piensen las personas en mi círculo íntimo".

Las críticas hacia el jugador se intensificaron luego de anunciar su retiro de la selección de Alemania. El centrocampista, nacido de padres turcos, citó la "discriminación" como su razón para alejarse del fútbol internacional.

Mesut volvió a pronunciar las palabras que utilizó en julio cuando anuncio su retiro "soy alemán cuando ganamos, un inmigrante cuando perdemos" y admitió no sentir resentimiento hacia el equipo nacional alemán donde aseguró tener "muchos amigos" a los que seguirá "apoyando y animando".

También quiso destacar su trabajo en el Arsenal y su gran momento deportivo. "Personalmente, las cosas van bien, pero eso no significa que deje de trabajar, lo más importante es que el equipo siga bien en este momento. Necesitamos seguir teniendo hambre y progresando".