Los 4 nocauts más impresionantes de Santiago Ponzinibbio, el crédito argentino de la UFC

10:25 a.m.

Este sábado en el Parque Roca, Santiago Ponzinibbio saldrá a buscar su quinto nocaut en la UFC ante Neil Magny, el número ocho del ránking mundial de peso welter. El oriundo de La Plata sentirá el apoyo de la gente en su camino hacia el octágono e intentará conseguir una victoria que lo acerque a luchar por el cinturón en 2019.

El luchador de 32 años acumula 10 peleas en la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo, de las cuales sólo perdió dos. El resto de sus triunfos se divide en cuatro nocauts y cuatro decisiones. El argentino se considera un "Striker" nato ya que a lo largo de su carrera suma 26 victorias de las que 14 fueron por KO/TKO.

3 de septiembre del 2014: Tras perder en su debut contra Ryan LaFlare, Santiago Ponzinibbio se desquitó con el brasileño Wendell Oliveira. "Gente Boa", acabó el combate a los 80 segundos del primer round con una serie de violentos golpes que desarticuló por unos instantes a su rival. Mario Yamasaki, el árbitro, detuvo el combate.

10 de diciembre del 2015: El sueco Andreas Stahl iba a ser la siguiente víctima de los brutales puños de Ponzinibbio. El argentino se impuso en el UFC FIGHT NIGHT 80, que se disputó en el The Chelsea at the Cosmopolitan de Las Vegas. A los 4:25 del primer round sacó una lluvia de golpes que derrumbó por completo a Stahl.

16 de abril del 2016: Tras vencer al sueco, cuatro meses después se presentó en el Amalie Arena de Tampa, Florida. Allí repitió su violenta forma de ganar por segunda vez consecutiva. Court McGee no aguantó más de un round y a los 4:15 del primer asalto, el árbitro tuvo que detener la pelea.

16 de julio del 2017: Pasó poco más de un año para ver nuevamente un nocaut. Tras su pelea con McGee, peleó dos veces más en las que ganó por decisión ante Zak Cummings y Nordine Taleb. Se hizo esperar pero fue uno de los mejores KO del año el que sufrió el escocés Gunnar Nelson en su casa, en el Sse Hydro Arena de Glasgow. Ponzinibbio disputó su primer combate en la cartelera principal y solo necesitó de 82 segundos para acabar con su oponente.

Este 17 de noviembre del 2018 el argentino volverá a subirse a un ring. Su última presentación fue el 16 de diciembre en el MTS Center de Canadá, en el que derrotó por decisión al estadounidense Mike Perry.

Hoy, casi un año más tarde, y tras recuperarse de una lesión en la mano que lo obligó a bajarse del UFC Chile, Ponzinibbio ocupará la cartelera principal del UFC Buenos Aires. Ante su gente, podría darse el gusto de cosechar su quinto nocaut ante otro norteamericano: Neil Magny.