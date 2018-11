Didier Drogba se retira del futbol y se despide en Twitter

10:50 a.m.

El ex delantero del Chelsea, Didier Drogba, confirmó su retiro el miércoles, en Twitter, hablando de una carrera de 20 años en la que el centro delantero ganó cuatro títulos de la Premier League y la Champions League en 2012.

Drogba, quien ha estado jugando en Estados Unidos para el Phoenix Rising, tuvo dos etapas con el Chelsea, anotando 164 goles en 381 juegos, y encabezó el resurgimiento del club bajo las riendas de Roman Abramovich.

"Cuando pienso en los últimos 20 años de mi carrera profesional, no puedo sentirme más orgulloso de lo que he logrado como jugador, pero lo más importante, por cómo me ha formado este viaje como hombre", escribió Drogba en Twitter, donde incluyó una foto de él jugando como niño.

Drogba, de 40 años, comenzó su carrera en el equipo francés Le Mans, en 1998, pero no jugó futbol de primer nivel hasta que tenía 23 años cuando fue firmado por Guingamp en 2002.

Se mudó al Olympique de Marseille en 2003 y un año más tarde fue firmado por Chelsea, donde se convirtió en el punto focal del ataque, bajo el mando de Jose Mourinho, y ayudó al club a ganar su primer título inglés, en la primera categoría, en 50 años.

Ganó tres títulos de la Premier League en sus primeros ocho años en el Chelsea, así como cuatro Copas de Federación y dos Copas de la Liga.

💙Gracias por los grandes momentos que nos brindaste... pic.twitter.com/9tq4hdf7pd — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 22 de noviembre de 2018

Tuvo estancias en China y Turquía antes de regresar al Chelsea, donde ganó un cuarto título de la Premier League y una tercera Copa de la Liga, dejando al club como el cuarto máximo anotador de todos los tiempos.

Drogba, quien hizo más de 100 apariciones en Costa de Marfil y fue votado dos veces como el futbolista africano del año, terminó sus días de juego con Phoenix Rising, donde fue jugador y propietario.

"Es la mejor manera de terminar, ayudando a desarrollar talentos jóvenes", dijo Drogba a la BBC.

"Devolver algo al juego fue la mejor manera de terminar, ya que he aprendido mucho en el juego".