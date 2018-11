15 equipos buscan su pase a octavos de la Champions

El duelo en el Parque de los Príncipes entre el París Saint Germain y el Liverpool alienta el retorno competitivo de la Liga de Campeones, que aborda esta semana la penúltima jornada con quince aspirantes que pueden sellar su presencia en los octavos de final que ya tiene amarrados el Barcelona.

El Bayern Múnich, Ajax, Manchester City, Lyon, Roma, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter, Liverpool, Nápoles, Porto y Schalke pretenden aprovechar la sesión para asegurar su estancia en las eliminatorias. Pero es el choque en París, entre el campeón de Francia y el subcampeón vigente del torneo el que acapara gran parte de los alicientes.

No hay margen de error para el PSG un todopoderoso del Viejo Continente, que cada curso arranca como candidato y que casi siempre queda a medio camino. No hay margen de error ya para el París Saint Germain, sofocado por la incertidumbre que planea sobre sus dos principales estrellas, Neymar y Kilyan Mbappé, lesionados días atrás. La presencia de ambos en el trascendental duelo contra el Liverpool no es segura.

El conjunto de Thomas Tuchel arrastra las consecuencias de su mal arranque en el torneo europeo. Derrotado en Anfield y con dos empates contra el Nápoles su clasificación pasa por ganar el miércoles al Liverpool y después en Belgrado al Estrella Roja. París Saint Germain y Liverpool se juegan gran parte de su futuro continental en el Parque de los Príncipes.

Al campeón francés, tercero en la tabla por detrás de italianos e ingleses, no le sirve otra cosa que la victoria. La derrota contra el Liverpool, que también se juega el pase, le dejará sin opciones clasificatorias. El empate pondría su futuro en manos de terceros.

El Nápoles recibe en San Paolo al Estrella Roja. Pero solo tendrá definitivamente el pasaporte si suma los tres puntos y el PSG no puede ganar al Liverpool. Todo puede quedar a expensas de la última jornada.

Londres concentra otra gran parte de la atención de la quinta fecha. Amenazado por la eliminación, el cuadro de Mauricio Pochettino jugará en Wembley contra el Inter, segundo de un grupo que solo dispone ya de una vacante para octavos.

El Barcelona, que visita al PSV Eindhoven solo con el primer puesto como objetivo, ya está clasificado. Al Inter le basta con un punto en Inglaterra para conseguir su objetivo. Pero al Tottenham solo le valen los tres para mantener su esperanza. Acabará el Tottenham la fase de grupos en el Camp Nou. Roma acentúa la emoción de la jornada.

El conjunto italiano calibrará el momento del campeón, el Real Madrid, en aparente mejoría y que ha enderezado el rumbo en el torneo con las dos victorias logradas ante el Viktoria Plzen. Romanos y madrileños buscan el pase pero también el primer puesto del grupo. Ambos estarán en octavos con un empate siempre y cuando el CSKA Moscú no sume los tres puntos en Rusia. La victoria en Roma dejaría al equipo de Santiago Solari como campeón del cuarteto.

El Atlético Madrid y el Borussia Dortmund tienen la clasificación en la mano. El conjunto madrileño espera en el Wanda Metropolitano al Mónaco, que solo ha logrado un empate en cuatro partidos y está lastrado por una llamativa crisis. Al Borussia le basta con un empate en Alemania contra el Brujas, al que solo le vale la victoria.

Juventus, una de las sensaciones de la competición, deber lograr un punto en Turín frente el Valencia, que necesita el triunfo para mantener las cuentas clasificatorias. Otra cosa le dejará fuera.

Y es que el Manchester United, el gran candidato al segundo puesto del Grupo H, recibe al débil Young Boys suizo. Si el equipo de José Mourinho gana, estará en octavos y dejará fuera al Valencia.

El Bayern, que aguarda en Múnich al Benfica, estará en octavos con un empate. Igual que el Ajax, que visita al AEK Atenas, un equipo que ha perdido todo lo que ha jugado.

Los dos dominadores del Grupo F se enfrentan en Francia. El Lyon, segundo, recibe al Manchester City del español Pep Guardiola, dominador del cuarteto. El representante galo cuenta con opciones de salir clasificado de la quinta jornada. Pero necesita los tres puntos ante el City, al que le sirve la igualada. Si vence, será ya primero. Pendiente de este duelo estará el Hoffenheim, que se quedará fuera, en cualquier caso, si pierde contra el Shakhtar Donestk, que aún hace cálculos para apurar sus posibilidades.

En similar situación que el Bayern y el Manchester City está el Porto. El campeón portugués recibe al Schalke, segundo con dos puntos menos. El empate es suficiente para el representante luso, que será primero seguro si suma los tres ante el cuadro alemán, que estará en octavos con una victoria. Menos opciones tiene el Galatasaray, tercero, obligado al triunfo en Rusia frente al Lokomotiv, el otro equipo que aún no ha puntuado.

