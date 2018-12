James: "Si me tengo que ir, me iré, pero me quiero quedar"

James volvió a pronunciarse acerca de su futuro y no descarta abandonar al Bayern en verano, momento en el que finaliza la cesión por parte del Real Madrid. “La situación en comparación con el año pasado es, por supuesto, completamente diferente. Con el nuevo cuerpo técnico ya no juego tanto“, admitió el colombiano a lo largo de la tradicional visita de los jugadores muniqueses a las peñas del club.

“No puedo prometer nada. Si me tengo que ir porque no juego, entonces me iré. Me gustaría quedarme, porque siento el amor de los fanáticos, tanto aquí como en toda la familia del Bayern“, sentenció.

Eso sí, el que manda en el caso James sigue siendo el Bayern. El campeón alemán se aseguró una opción de compra unilateral que puede ejercer a finales de temporada, independientemente de lo que quieran el Real Madrid o el propio jugador.

De momento, Karl-Heinz Rummenigge no quiso hablar del tema. “Tenemos un acuerdo que incluye una opción que podemos activar hasta el 15 de junio de 2019“, fueron las palabras del mandamás bávaro.

“Estamos en noviembre y creo que no tiene sentido hablar del tema ahora“, finalizó. Según el rotativo alemán kicker, la cúpula del Bayern no pretende hacer efectiva la opción, algo que no fue confirmado por los mandamases.