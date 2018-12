Keylor, nominado a Mejor Jugador y Portero de la Concacaf

Keylor Navas ya fue Jugador del Año de la Concacaf en 2014 y 2017, y Portero del Año en 2016 y 2017

El arquero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, ha sido nominado por la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe (Concacaf) al premio de Mejor Jugador y Mejor Portero del Año, ambas categorías donde arrasó en 2017.

El tico, hoy relegado al banquillo blanco, tuvo un primer semestre del 2018 espectacular con el Madrid consiguiendo su tercera Champions consecutiva, y pese a que no pasó de primera ronda en el Mundial de Rusia, fue de lo mejor para Costa Rica.

El madridista compite en el ‘Jugador del Año’ contra su compatriota Yendrick Ruiz (Herediano, CRC), los mexicanos Hirving Lozano (PSV Eindhoven, NED), Héctor Herrera (Porto, POR), Carlos Vela (Los Ángeles FC, USA) y Alan Pulido (Chivas, MEX), el hondureño Román Castillo (Motagua, HON), el italiano Sebastián Giovinco (Toronto FC, CAN), el canadiense Jonathan Osorio (Toronto FC, CAN) y el jamaicano Kemar Lawrence (New York Red Bulls, USA).

Mientras que el premio de la portería está nominado junto al también costarricense Leonel Moreira (Herediano, CRC), los mexicanos Guillermo Ochoa (Standard Liege, BEL) y Rodolfo Cota (Chivas-León, MEX), el argentino Jonathan Rougier (Motagua, HON), el dominicano Miguel Lloyd (Árabe Unido, PAN), el puertorriqueño Cody Laurendi (Oklahoma City, USA), el martinicano Oliver Rosa-Wenger (Club Franciscain, MTQ) y los estadounidenses Alex Bono (Toronto, CAN) y Luis Robles (NY Red Bulls, USA).

La votación se divide entre aficionados, seleccionadores y capitanes de las 41 asociaciones miembros de Concacaf y periodistas de estos países. Los ganadores serán anunciados en enero. Keylor Navas ya fue Jugador del Año de la Concacaf en 2014 y 2017, y Portero del Año en 2016 y 2017. El tico también fue premiado este año como el Mejor Portero de la UEFA.

Por César Blanco