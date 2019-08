Cristiano Ronaldo reveló el consejo de Zinedine Zidane que lo hacía sentir "especial"

10:55 a.m.

El portugués ganó tres Champions League bajo las órdenes del entrenador francés y obtuvo dos Balones de Oro

Esta semana la plataforma DAZN publicó las miniseries de José Mourinhio, Neymar Jr. y Cristiano Ronaldo, quien reveló algunos detalles curiosos de los tres años que compartió con Zinedine Zidane en el Real Madrid.

El delantero portugués que ahora defiende los colores de la Juventus forjó una gran relación con el ex futbolista francés con quien conquistó tres Champions League, entre otros títulos.

Uno de los misterios es cómo hizo Zidane para lograr, prácticamente con el mismo plantel, coronarse tres veces de manera consecutiva como el mejor equipo de Europa y con el portugués como su máxima figura.

"La confianza que un jugador necesita no depende casi de él mismo, sino de las personas que lo rodean, otros jugadores y el entrenador. Debes sentirte una pieza importante del grupo y Zidane me hacía sentir especial", explicó Ronaldo en uno de los capítulos.

El goleador contó además cuál era el consejo que le daba el entrenador en los partidos: "Me solía decir "'Cris, descansa, porque el que marcará la diferencia serás tú'".

"Me ayudó mucho. Ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar, por cómo orientaba al equipo y por la forma que me trataba", explicó Ronaldo, quien agregó: "Siempre fue honesto y es por eso que siempre lo llevaré en el corazón".

Zidane volvió a tomar las riendas del Real Madrid a final de la temporada pasada, pero por lo visto hasta el momento en los amistosos de pretemporada, el nivel está lejos de ser aquel que supo tener su equipo en 2016, 2017 y 2018. Por su parte, CR7 se afianza como estrella de la Juventus y se prepara para poder ganar la Champions League con su nuevo equipo.