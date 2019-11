Al final de esta Fecha FIFA habrá 14 selecciones eliminadas de Qatar 2022

Esta ventana de partidos internacionales marcará el inicio del camino a Qatar 2022 en África, mientras México enfrentará a dos grandes rivales y en Europa y Conmebol esperan otros grandes platillos.

Faltan tres años para la Copa del Mundo de Qatar, pero desde esta semana habrá otras 14 selecciones que quedarán fuera del sueño del 2022 en la Confederación Africana de Futbol. Después de que fue Asia el primero en iniciar la eliminatoria hacia el siguiente Mundial en junio, cuando quedaron eliminados sus seis primeros equipos, ahora será África el que dispute la primera ronda a partir de este miércoles, con sus 28 peores cuadros, de los cuales solo sobrevivirá la mitad, para unirse luego a los 26 mejores clasificados, según FIFA.

En Asia comenzará la Fase 2 de la Eliminatoria Mundialista, la cual será entre 40 equipos repartidos en ocho Grupos, incluidas las selecciones más importantes de la región, las que suelen estar en los Mundiales. De esta forma, conjuntos como Japón, Corea del Sur, Australia y Arabia Saudita también iniciarán el camino hacia Qatar 2022, en una fase eliminatoria que culminará en junio de 2020 y en la que solo clasificarán los ocho primeros lugares y los cuatro mejores segundos lugares.

Otra competencia oficial en esta Fecha FIFA será la Liga de Naciones de Concacaf con el inicio de su Fase de Grupos, aunque no todos los equipos participarán pues México, Estados Unidos y Costa Rica debutarán en el torneo hasta octubre, por ejemplo. Es así que estos últimas aprovecharán para jugar amistosos, como México que enfrentará a Estados Unidos el viernes en Nueva Jersey y a Argentina el martes siguiente en San Antonio, Texas.

En Conmebol no habrá eliminatorias mundialistas hasta marzo de 2020, por lo que las tres fechas FIFA que aún restan en el calendario de 2019 serán de amistosos, como el Brasil vs. Colombia de este viernes. Por su parte, en la UEFA habrá eliminatorias para la Euro 2020, con la Jornada 5 de 10, en la que destaca el Alemania vs. Holanda.

En total se jugarán 25 partidos de esta clasificación, en la que participarán el campeón del mundo: Francia, así como Portugal y España, entre muchos otros.