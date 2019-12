El delantero mexicano también declaró que no se sintió valorado tras la llegada de Ricardo Peláez al conjunto rojiblanco

La salida de Alan Pulido de las Chivas del Guadalajara estuvo marcada por la polémica y la sorpresa. Si bien el conjunto rojiblanco no tuvo la mejor temporada, el delantero fue el futbolista mexicano que más goles anotó durante el torneo. No obstante, eso no pareció importar para la directiva del equipo, pues fue vendido al Sporting Kansas City, de la MLS, bajo ciertas circunstancias que no le parecieron las idóneas.

Durante una entrevista con el medio deportivo, ESPN, el atacante habló de esta situación y de cuál era su relación con los personajes en puestos altos de Chivas antes de la llegada de Ricardo Peláez al club: “La realidad es que yo ya tenía una plática de hace año y medio con la directiva (entonces presidida por José Luis Higuera) de que me iba a renovar un contrato”.

Sin embargo, después del arribo de Peláez al club, el panorama para Pulido se tornó complicado, pues aunque hizo del conocimiento de la nueva directiva las pláticas que había sostenido con Higuera sobre su renovación por un par de años más, ésta no las reconoció: “En mi salida, nunca se acercaron conmigo para arreglar esa situación”.

Otro punto relevante que marcó su salida del equipo que juega sólo con mexicanos fue que en ningún momento se le insistió para que se quedara en el club, incluso después de haberse coronado como el delantero mexicano más letal en el torneo. De lo que sí tuvo conocimiento, explicó, fue de las pretensiones de Peláez por armar un equipo muy competitivo.

En este sentido, Pulido mostró su insatisfacción respecto al hecho de que no se sintió valorado por la institución durante su periodo final. Pero a pesar de los momentos amargos que vivió, uno de sus deseos como futbolista es retirarse con la playera del Rebaño Sagrado.

Respecto a cómo se suscitó su salida de las Chivas, Alan también se dijo triste debido a que él nunca pidió un aumento de sueldo, sino más años en el club: “Me hubiera gustado quedarme. Sigo queriendo a esta afición, la amo con todo mi corazón, y sé que en algún momento voy a regresar a vestir esos colores”.

Entonces, todas las circunstancias que se acumularon lo llevaron a tomar la decisión de migrar a la liga estadounidenses. Asimismo, dijo haber ejercido esa determinación a partir de un análisis de su vida y de las oportunidades económicas que le significaban jugar en la MLS.

La emotiva despedida de Alan Pulido a los aficionados de Chivas

El ariete mexicano ganó una importante cantidad de títulos con el equipo de Guadalajara y por esa razón se posicionó como uno de los más queridos por parte de la afición. Su salida la anunció a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde escribió una emotiva carta con la cual dejaba en claro el orgullo que sentía al portar los colores de las Chivas.

Queridos chiva hermanos, desde que tuve la oportunidad de poder venir a CHIVAS nunca dudé en defender al equipo más grande de México”, escribió. Aunque admitió que su arribo “era un reto difícil y el más importante de su carrera”, aseguró que “lo asumió con ese coraje que lo caracteriza y con mucha seriedad”.

El romperedes estuvo tres años con los tapatíos, en los que ganó la Liga MX y la Copa MX en el Clausura 2017 y una Liga de Campeones de Concacaf en 2018, además de un título de goleo en el más reciente certamen. Por ello, el delantero mencionó en varias ocasiones que ya había cumplido sus metas en México y busca nuevos aires.

“Ahora me toca otro destino y realizar más sueños y metas por cumplir”, reconoció el mexicano. Sin embargo, agregó que “nunca olvidará a cada persona con la que le tocó compartir en el club y cada consejo que recibió por parte de ellos”.

También agradeció a toda la afición del Rebaño Sagrado porque siempre lo hicieron sentir como un jugador muy especial y que de la misma manera se iba. Aseguró que “sin duda los extrañará, "ya que he dejado muy buenos amigos”.