11:57 a.m.

El elenco catalán había remontado con goles de Griezmann y Suárez en Anoeta pero el local finalmente selló el 2-2. Los dirigidos por Ernesto Valverde son únicos líderes pero pueden ser superados si el Real Madrid le gana al Valencia en Mestalla

En una de sus últimas presentaciones del año, el FC Barcelona tuvo que atravesar un duro escollo en su afán de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de La Liga de España. En el marco de la Fecha 17, el equipo catalán empató 2-2 ante la Real Sociedad en el estadio Municipal de Anoeta y, pese a que quedó como único puntero, puede ser superado si el Real Madrid se impone este domingo en Mestalla.

Fue un primer tiempo en el que el cuadro local tomó la iniciativa, atacó desde el primer minuto y presionó bien la salida de un Barça muy especulativo, al que le costó hacer participar a Messi. La Real no tardó en ponerse en ventaja: en el minuto 10 el árbitro Javier Alberola Rojas sancionó una infracción de Busquets en el área contra Llorente y el VAR confirmó que era penal. Luego fue Oyarzabal quien se encargó en engañar a Ter Stegen y abrir el marcador.

Sin embargo, tras algunos otros avances de una Real Sociedad que dominó la posesión, el elenco de Ernesto Valverde empató el partido con una contra letal tras aprovechar un error del rival en la salida de balón, que finalizó con una habilitación de Suárez a Griezmann y una definición delicadeza del francés ante el portero Remiro. Fue un gol clave para llegar al descanso con la igualdad asegurada.

Al iniciar el complemento, el cuadro blaugrana logró la remontada con un perfecto pase de Busquets para Messi a la espalda de la defensa, para que luego el astro argentino deje solo a Suárez para que empuje el balón a la portería. No obstante, esa ventaja sería efímera porque Isak marcó el empate tras un centro raso de Monreal que no fue bien contenido por Ter Stegen, ya que su rechazo queda muerto en el área chica y el delantero sueco no lo perdonó.

Pese los ingresos de Carlos Aleñá y Arturo Vidal, el Barcelona no logró marcar el gol del triunfo y terminó sumando solamente un punto. Quedó en la cima de la tabla de posiciones con 35 unidades, aunque quedan pendientes de lo que puede hacer el Real Madrid (mañana cerrará la fecha visitando a Valencia), que tiene 34 y puede quedar como absoluto líder si gana en Mestalla. Un escalón por debajo aparece Sevilla (mañana recibirá a Villarreal), con 31.