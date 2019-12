La revista France Football dio un adelanto de la entrevista con el delantero brasileño que se publicará el martes

Este lunes se conoció un anticipo de lo que se presume será una extensa charla de Neymar con la revista France Football a pocos días para la finalización de la primera mitad de la temporada en el país galo. El París Saint-Germain (PSG) acabará esta parte como líder de la Ligue 1, aunque aún le queda un compromiso el próximo sábado, y en octavos de final de la Champions Legaue, instancia en la que se medirá ante el Borussia Dortmund.

El delantero brasileño ha tenido otro año para el olvido. Entre lesiones y peleas se ha ausentado en varias oportunidades de las convocatorias, pero esto no ha privado a sus compañeros de cumplir con los objetivos. Así, quienes se destacaron han sido Ángel Di María, Mauro Icadi (que marcó 13 goles en 16 encuentros) y Kylan Mbappé, a quien destacó Neymar.

“Tiene algo realmente especial. Es muy bueno y somos muy amigos. Siempre nos ayudamos en el campo. No hay competencia entre nosotros”, explicó el brasileño, quien se ha encargado de apodar al francés como “tortuga ninja”.

Con respecto a lo que ocurrirá en 2020, el ex Barcelona fue contundente: “¿Por qué querría irme de aquí? (risas). Todavía tengo dos años de contrato, el equipo continúa progresando. Tenemos que mantenernos enfocados en esta temporada para hacer las cosas bien y ganar tantos títulos como sea posible. Esta temporada el objetivo es la Liga de Campeones. Y mi prioridad es el PSG. El objetivo es ganar siempre el próximo partido. En cada encuentro, tenemos que presionar por el club. Así es como lo veo”.

Ante una posible salida, con la cual se especula prácticamente desde su llegada al cuadro parisino, también despejó todo tipo de dudas, aunque reconoció que lo que suele motivar su impulso por marcharse se relaciona con sus sentimientos: “Me entrego al 100%. Daré toda mi vida en el terreno para que triunfe el PSG. ¿El verano pasado? Nunca quise lastimar a nadie, pero siempre supe en mi cabeza que si no eres feliz en algún lado te tienes que ir”.

Más allá de sus halagos a Mbappé, Ney dejó en claro que el mejor futbolista del planeta es su ex compañero Lionel Messi: "Es un jugador increíble, el mejor que he visto jugar nunca. No es sorprendente que tenga seis Balones de Oro, debería haber un Balón de Oro sólo para él. Siempre amaré a Messi”.

El brasileño y el argentino compartieron en el Barcelona tres temporadas en las que ganaron diez títulos, incluida la Champions League 2014/15. Allí no sólo conformaron una dupla letal, sino además una amistad que hoy en día se mantiene a pesar de la distancia, según ambos han reconocido en varias entrevistas.

Vale recordar que cuando estaba en el Barcelona, Neymar era nombrado como el “sucesor” de Messi, e incluso en 2015 quedó tercero por detrás del argentino y de Cristiano Ronaldo, pero desde su salida del conjunto catalán nunca más entró en la consideración de los expertos. A pesar de esta realidad, la esperanza no se apagaron en él: “¡A mí también me encantaría ganarlo! Pero eso no es una preocupación. El Balón de oro, viene solo... o no”.

Por último, Neymar explicó que su máximo deseo no es obtener títulos personales ni tampoco conquistar nuevamente la Champions League, sino que está relacionado con su selección: “Ganar el Mundial con Brasil, ése es el objetivo que más busco”. El delantero de 27 años sufrió una grave lesión durante el Mundial de Brasil 2014 y al de Rusia 2018 llegó tras una intervención en el quinto metatarsiano de su pie derecho que no le permitió estar de la mejor manera. Así, todo parece apuntar a Qatar 2022.

La entrevista completa se publicará el martes en la revista France Football, medio encargado de entregar el Balón de Oro, que este año fue para Lionel Messi, tras la votación de periodistas de todo el planeta.