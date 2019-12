Claro que la irrupción de Raúl no es solo verbal sino también mecánica. El Rulo apostó por el doble turno en los entrenamientos a lo largo de la temporada, algo con lo que durante un tiempo tuvo que parar debido a las lesiones producidas ya que sus dirigidos no estaban acostumbrados pero que se retomaron hace unas semanas y las mantiene al menos una vez por semana. Y en cuanto al juego, la dirección es clara: “Hay que cuidarla”. El español se apoya en la posesión del balón no solo para atacar y marcar diferencias en el arco rival, sino también para protegerse.