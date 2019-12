Ya en algún momento había dicho que tenía ganas de actuar e insistió con esta idea, aunque ahora también habló sobre profundizar conocimientos a nivel académico: “Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película.”

En su conferencia llevada a cabo en el Madinat Jumeirah Resort de Dubai, Cristiano destacó que “nunca he tenido una mala temporada” en toda su vida y considera que no es casualidad haber tenido éxito en cada lugar que le ha tocado jugar, como por ejemplo Inglaterra, España e Italia.