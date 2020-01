La reunión secreta del Barcelona con Xavi para reemplazar a Ernesto Valverde

El ex mediocampista está al frente del Al-Saad de Qatar desde hace algunos meses y ahora suena fuerte para volver al club catalán pero esta vez en el banco de suplentes

La noticia se conoció en las últimas horas y está retumbando fuerte en Barcelona: dos directivos de alto rango de la entidad se reunieron con Xavi Hernández en Doha con la intención de conocer sus intereses en el futuro inmediato y empezar a analizar su designación en lugar de Ernesto Valverde.

La noticia la dio a conocer el medio catalán RAC-1 e indica que Eric Abidal (director deportivo del club) y Óscar Grau (director general) se trasladaron en las últimas horas hasta Qatar para tener un diálogo con el actual técnico del Al-Saad de ese país. Xavi abandonó la práctica profesional de fútbol en mayo del año pasado y automáticamente se hizo cargo del plantel.

Desde el Barcelona informaron oficialmente que el viaje de Abidal estaba pautado previamente en la agenda y era para seguir de cerca a Ousmane Demebelé, quien está en Qatar recuperándose de una rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha con afectación en el tendón desde hace varias semanas. Sin embargo, no desmintieron ni confirmaron el contacto con el ex mediocampista de 39 años.

Estas versiones comenzaron a circular horas después de la dura derrota del Barcelona ante el Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Rápidamente, el director de relaciones institucionales del Blaugrana, Guillermo Amor, salió a defender al técnico: “¿Echar a Valverde? De eso no hay nada. Nos ha fastidiado muchísimo perder, pero seguimos, esto es muy largo”.

Xavi alzó la Supercopa de Qatar en sus primeros meses como técnico y también arribó a las semifinales de la Champions League de Asia. Como futbolistas del club catalán alzó 25 títulos y es –por el momento– el apellido con más partidos disputados en la entidad (767).

“Sufro si mi equipo no tiene el balón. Ya me pasaba como jugador. Lo que quiero como entrenador es que mi equipo tenga el dominio en el juego, y entiendo que dominas cuando tienes el balón. Así me he criado tanto en el Barça como en la selección. Mi idea es: posesión alta, no especular, ir al ataque, cuantas más oportunidades creemos más oportunidades tendremos de ganar el partido… Pero sí me he sorprendido a mí mismo pensando mucho en el tema defensivo. Ahora le doy muchas vueltas, porque en ese 30-40% que no tienes la posesión hay que trabajar más. Supongo que forma parte del proceso de ser entrenador”, explicó su filosofía en el banquillo hace algunos meses atrás en una entrevista con FIFA.