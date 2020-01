Especialistas deportivos expresaron su opinión sobre la polémica declaración del delantero mexicano

La llegada de Javier “Chicharito” Hernández a Los Angeles Galaxy provocó cientos de críticas hacia el delantero mexicano que se autoproclamó como “una leyenda del fútbol mexicano”, comentario que causó molestia entre los especialistas y varios de los fanáticos que lo siguen desde el inicio de su carrera en las Chivas del Guadalajara.

La declaración del futbolista ocurrió durante la conferencia que ofreció la institución estadounidense en donde le cuestionaron: “¿Era la forma como querías dejar Europa?”

“Regresé como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos. Nunca me gusta hablar del hubiera”, respondió el delantero, y posteriormente encogió los brazos y esbozó una sonrisa.

Y añadió que, si pudo hacer más o no, “hice todo lo que estuvo en mis manos, hubo gente que no me dejó jugar o no me lo dejó expresar como hubiera querido, pero es parte del fútbol”.

Se integra al Galaxy, después de su paso breve con el Sevilla FC, en el que participó en un total de 15 encuentros y anotó tres goles.

Uno de los primeros en expresar su crítica a los dichos del Chicharito fue el comentarista deportivo, David Faitelson, quien escribió en Twitter que al jugador le faltó humildad para hablar ante los medios de comunicación.

El periodista resaltó en ESPN que la decisión del delantero de llegar a la MLS obedece a la razón de ganar dinero y generar mejores oportunidades para su familia, pero cuestionó el uso del término “soy leyenda” y que su arribo al Galaxy se ha convertido en un show similar al de las Kardashian, refiriéndose al video que publicó para darle la noticia de su fichaje a su padre.

Javier Hernández no ignoró lo dicho por Faitelson y respondió, también en Twitter: “David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. ¡Fuerte abrazo!”.

El panel de especialistas del programa La última palabra de Fox Sport también se pronunció sobre la desafortunada declaración del Chicharito. Los comentaristas, entre ellos Christian Giménez, apoyaron totalmente al jugador por su actividad dentro del campo de juego, sus logros durante su estadía en los equipos europeos y porque cuando concluya su carrera deportiva será un referente. Fue Álex Aguinaga quien difirió de esta descripción porque no le parece correcto hasta que termine su trabajo.

Otros comentaristas de ESPN, entre ellos David Faitelson, Francisco Gabriel de Anda, Rafael Puente y José Luis Sánchez Solá “Chelís”, consideraron que todo se debe a un espectáculo montado para destacar en la escena, pero que es común en la personalidad del futbolista.

Fue el jugador quien solicitó salir de la franquicia española, aunque también influyó la poca participación que tuvo en el esquema planteado por el entrenador Julen Lopetegui.

Javier, de 31 años, describió que está contento y motivado. Sobre los comentarios que se han generado acerca de su llegada a la institución estadounidense, acotó que para algunos será un retroceso o no, “desde que me fui al Manchester dijeron que no iba a suceder nada conmigo”.

Su regreso al continente americano, Javier lo mira como el inicio de su retiro, tras pasar una década en Europa. En el 2010 llegó a Inglaterra al fichar con el Manchester United (2010 –2014), después su paso continuó en España con el Real Madrid (2014-2015), posteriormente, fue fichado en Alemania por el Bayer 04 Leverkusen (2015-2016), regresó a Inglaterra con el West Ham United F. C. (2017-2019) y finalmente con Sevilla.