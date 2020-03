UEFA aplazó la Eurocopa 2020 para el año próximo por el coronavirus

En medio de la pandemia mundial de coronavirus, la UEFA ha decidido aplazar la Eurocopa 2020, que estaba programada para disputarse del 12 de junio al 12 de julio de este año en diferentes ciudades de Europa. El organismo ha determinado que es la solución más viable para que la ligas puedan completar sus calendarios pendientes y también se pueda terminar de disputar la Champions y la Europa League.

La noticia fue confirmada primero por la Federación Noruega de Fútbol (NFF) a través de las redes sociales y luego confirmada por la propia UEFA: el torneo de selecciones se aplazará hasta el 11 de junio de 2021, según lo decidido en la reunión por videoconferencia de la que participaron las 55 asociaciones miembro, la Asociación de Clubes (ECA), las ligas (EPFL) y el sindicato de jugadores (FIFPro).

“La salud de todos los involucrados en el juego es la prioridad, así como evitar presionar innecesariamente a los servicios públicos nacionales involucrados en la organización de partidos. La medida ayudará a completar todas las competiciones nacionales, actualmente en espera debido a la emergencia COVID-19. Se ha establecido un grupo de trabajo con participación de las ligas y representantes de clubes para examinar las soluciones de calendario que permitirían completar la temporada actual y cualquier otra consecuencia de las decisiones tomadas hoy”, reza el comunicado, donde se aclara que los compradores de entradas que no puedan asistir al torneo en 2021 tendrán su respectivo reembolso de dinero.

