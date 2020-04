Aleksandar Prijovic fue condenado a tres meses de arresto domiciliario tras incumplir las restricciones que impuso el país

El delantero de la selección serbia Aleksandar Prijovic ha sido condenado por la Justicia de Serbia a tres meses de arresto domiciliaria por no respetar las restricciones impuestas en el país balcánico para combatir la epidemia de la COVID-19.

Según la agencia de noticias Tanjug, que cita este domingo a fuentes de la fiscalía de Belgrado, Prijovic, jugador del Ittihad saudí, fue condenado por incumplir las normas sanitarias vigentes durante la pandemia.

El futbolista, de 29 años, fue arrestado el pasado viernes en un hotel de Belgrado junto a una veintena de personas, que se había reunido para tomar unas copas, pese a la prohibición de reunirse más de cinco personas en espacios cerrados y de dos en el exterior

El Gobierno serbio ha impuesto una serie de medidas para prevenir la propagación del coronavirus, entre ellas, un toque de queda entre las 17.00 horas de la tarde y las 05.00 de la mañana durante los días de semana y una prohibición total los domingos.

En Serbia hay actualmente 1.624 casos de coronavirus confirmados y 44 muertos

Este caso se sumó al del otro futbolista serbio Luka Jovic, del Real Madrid, quien viajó a Serbia con el objetivo de celebrar el cumpleaños de su pareja y motivado por eso rompió el autoaislamiento obligatorio que pesa sobre todos los ciudadanos que llegan al país desde zonas de riesgo.

“Primero, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad”, escribió en un comunicado posterior

“En Madrid mi test del COVID-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club. Al llegar Serbia, me hicieron el test y salió negativo”, explicó, sobre su polémico viaje.

Jovic finalmente declaró que cuenta con el apoyo de su familia, la novia, los amigos y colegas en esta situación. “Me conocen bien y saben que no pondría nunca a nadie en peligro de forma consciente. Fue un shock para todos, para mí y para ellos, pero tengo su pleno apoyo. Como siempre”.