FECAEXCA informa que medidas adoptadas por Costa Rica provocan grandes pérdidas en la región

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe FECAEXCA, hizo un llamado urgente a las autoridades de Costa Rica y regionales para buscar una solución práctica a las medidas adoptadas el pasado 18 de mayo por Costa Rica.

FECAEXCA solicita que las decisiones tomadas en COMIECO sean respetadas y puestas en marcha a la brevedad posible manteniendo la unión regional, dado que la pandemia está golpeando a todos los países de la región.

La Federación de Cámaras presentó un balance del impacto económico en las empresas centroamericanas, tras las medidas adoptadas por Costa Rica.

El Salvador: El impacto se hace notar para una sola empresa representando riesgo de perder más de US$ 400,000, asumir pagos por estadías de transporte terrestres, con valor estimado de US$ 6,500, costos por maniobras locales para envío a almacenadora por US$ 5,600, considerado sólo para los embarques terrestres que ahora tiene pendientes. El envío marítimo está sobrevalorando a un 12%. Riesgo de la fidelización de clientes y beneficios comerciales que se tendrían que aplicar para neutralizar este riesgo, lo cual pueda impactar en el mediano plazo. El impacto de El Salvador se ha estimado en US$ 40 millones.

Guatemala: El comercio entre Guatemala y Costa Rica representa aproximadamente en mercancías US$ 1.2 millones de exportadores y US$ 1.9 millones de importaciones a diario, los cuales no están llegando a su destino final, esto está afectado a más de 750 empresas guatemaltecas, más costos adicionales a los exportadores, se resta competitividad a los sectores frente a terceros mercados, y se pone en riesgo el abastecimiento de productos alimenticios y materias primas. El sector de alimentos procesados de Guatemala asciende a US$ 7.0 millones semanales que equivale a unos Q53 millones.

Nicaragua: El comercio entre Nicaragua y Costa Rica representa aproximadamente en mercancías US$ 360,000 de exportaciones y US$ 1.2 millones de importaciones desde Costa Rica. Es el tercer destino de las exportaciones de Nicaragua y el cuarto origen de sus importaciones. Por su parte, Nicaragua es el sexto destino de las exportaciones ticas y el 18avo lugar de sus importaciones.

Panamá: Cada día que la frontera se paraliza, le cuesta al país entre US$ 1.0 millón a US$ 1.5 millones a razón del intercambio comercial que debe entrar por suelo canalero.

Honduras: El comercio entre Honduras y Costa Rica representa US$ 115.3 millones y 100 mil toneladas y US$ 419.8 millones de importaciones traducidas en 130 mil toneladas, siendo sus principales productos: provitaminas, artículos de plástico, cajas, sacos, envases, partes de calzado, cables, trenzas, muebles y sus partes, crustáceos, café, jabones, betunes, manufacturas de yeso fraguable, perfiles de hierro, entre otros. El problema generado por COVID-19 en fronteras afecta a 100 contenedores, US$ 2.1 millones, más costos de estadía