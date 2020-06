Reducción a la tarifa eléctrica es una “burla” en comparación a la sobrefacturación, señalan analistas

Oscar Carrión, abogado y experto en temas energéticos considera una “burla” la reducción del 3% a la tarifa eléctrica que anunció el régimen de Daniel Ortega, la cual supuestamente “beneficiaría” a los nicaragüenses.

Según Carrión, dicho porcentaje de reducción no compensa la sobrefacturación “abusiva” que aplica la empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur. “Una burla y una ofensa al pueblo de Nicaragua porque pretende hacer creer que efectivamente está haciendo una reducción en un rubro tan importante para los nicaragüenses y sobre el cual hemos pagado siempre la más altas tarifas de toda la región centroamericana”, manifestó Carrión.

El experto en temas energéticos aseguró a 100%Noticias que la insignificante reducción se debe a que la dictadura Ortega-Murillo es parte del negocio en el sector energético debido a que no trasladaban la disminución de los precios internacionales del petróleo determinantes en el precio final al consumidor “o debería serlo, pero no lo son precisamente porque la dictadura de alguna forma se alimenta de las ganancias provenientes del sector energético y no ha querido, ni quiere, ni tiene voluntad de beneficiar al pueblo de Nicaragua”, señaló el experto.

“Un 3% no significa absolutamente nada ni siquiera representa el sobreprecio de facturación que han estado haciendo en los últimos meses producto de los cuales la población ha estado reclamando a las distribuidoras por los exagerados cobro de la factura, 3% no es reconocer la sobrefacturación abusiva”, reiteró Carrión.

El economista Luis Murillo también calificó de “burla” la reducción del 3% en la tarifa “esto prácticamente no ayuda a la población deberían establecer mecanismos adecuados para poder resolver a las personas que tienen reclamos de sobrefacturación y no le resuelven. Además hacer un estudio técnico de cuál es el verdadero costo que tiene la tarifa de energía eléctrica porque las personas nos cobra alumbrado público y no tenemos alumbrado público alrededor, creo que este tipo de medida es muy coyuntural y no resuelve el problema estructural que hay una tarifa excesiva” señaló.

Juan Carlos López del Centro Juridico de Ayuda al Consumidor explicó a 100%Noticias que el anuncio “No tiene una representatividad ni porcentualmente en el costo del diario de las personas, ni las empresas, ni la Industria mucho menos”

“La disminución es un tema sin novedad y lo hacen en el contexto de ajustes que están haciendo con el Fondo Monetario Internacional para solicitar fondos. El tema de la energía eléctrica va más allá de la disminución o aumento a la tarifa eléctrica se tiene que revisar la tabla costo operativo, contratos con las generadoras, disminuir los costos y distribuir mejor el valor agregado de producción de energía” señaló López.