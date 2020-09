COSEP denuncia robo de ganado y destace ilegal en Nicaragua

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, denunció el robo de ganado y destace ilegal en el campo, los cuales se han incrementado de manera “muy preocupante” en diferentes zonas de Nicaragua.

A pesar que el sector ganadero interpone denuncia por los robos, la sancionada policía sandinista no les da ninguna respuesta “No se dispone de estadísticas actualizadas en vista de que estas estadísticas son manejadas por la policía que no está brindando esta información; de hecho, los reportes que tenemos es que a las personas que van y realizan la denuncia ni siquiera se les da constancia de esa denuncia solo queda registrado, pero es una información que obviamente no se está dando a conocer. Adicionalmente muchos productores tienen temor de que les puedan quitar las armas de defensa que tienen ante este tipo de circunstancias de riesgos o amenaza”, explicó.

Aguerri señaló que en el año 2019 las exportaciones del sector pecuario fueron más de U$740 millones de dólares, de los cuales U$566 millones son de carne bovina en exportaciones a Estados Unidos y El Salvador.

“Así como hemos solicitado la protección de las empresas que están llevando los productos esenciales a las diferentes comunidades, municipios y barrios en la zona urbana; hacemos el mismo llamado para que se asegure la protección de nuestros ganaderos en relación con esta situación que están enfrentando”, expresó el líder gremial.

Respecto a las elecciones del nuevo Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP que se realizarán de manera virtual y presencial el próximo 8 de septiembre.

“Es un proceso que ha venido trabajando una comisión de manera muy profesional, hoy se terminó de revisar por parte del Consejo Directivo cada detalle y ya está todo listo para poder hacer un proceso híbrido por primera vez en la historia de COSEP, es decir, que va a haber personas que van a votar de manera presencial y otras personas que votaran de manera virtual es una manera muy distinta como ha sido en el pasado”, explicó Aguerri.